Lindenstraße
Folge 16: Unsinniger Donnerstag
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Während Fasching für Opa Adi eine absolute Zumutung darstellt, ist „der kölsche Jeck“ Sandra als sexy Krankenschwester zu Weiberfastnacht ganz in ihrem Element. Seit vier Jahren haben Tanja und Franziska sich nicht gesehen. Heute erwartet Tanja ihre ehemalige Lebensgefährtin aus Mailand zu Besuch...
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste