Lindenstraße
Folge 17: Dschihad
30 Min.Folge vom 28.05.2025Ab 12
Für den Dschihad stärken: Weiterhin versucht Ibrahim mit allen Mitteln, Timo wieder für sich und die radikale Gruppe zu gewinnen. „Die Ungläubigen haben keinen Respekt vor uns!“, redet er auf Timo ein. Heute wird die Gruppe in ein Ausbildungscamp fliegen und auch für Timo steht ein Ticket zur Verfügung.
