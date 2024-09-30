Lindenstraße
Folge 10: Kampf der Königin
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Nichts wünscht Tanja sich sehnlicher, als Suzanne endlich wieder bei sich in München zu wissen. Doch das Angebot des Leipziger Verlages ist verlockend für die junge Lektorin. Noch wissen Sanne und Tanja nicht so recht, wie es jetzt weitergehen soll.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Copyrights:© Das Erste