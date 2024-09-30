Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Ball verkehrt

Staffel 24Folge 14vom 30.09.2024
Ball verkehrt

Lindenstraße

Folge 14: Ball verkehrt

27 Min.Ab 12

Pförtnerin? Misstrauisch beobachtet Ludwig die Stellensuche seiner Lebensgefährtin. Doch Hannelore weiß ganz genau, dass sich eine Frau in ihrem Alter ihr Betätigungsfeld nicht mehr aussuchen kann und bewirbt sich deshalb auf die unterschiedlichsten Stellenangebote.

ARD Plus
