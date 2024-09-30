Lindenstraße
Folge 21: Adieu
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Ludwig leidet, denn Hannelore wirft ihm Machtmissbrauch und Manipulation vor. Ludwigs Rechtfertigungsversuche prallen an ihr ab. „Ich gehe!“, eröffnet Hannelore schließlich Carsten. Die Umstände, unter denen sie an ihren neuen Job gekommen ist, sind einfach unerträglich für sie. Carsten versucht, Hannelore umzustimmen.
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste