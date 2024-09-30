Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

ARD PlusStaffel 24Folge 21vom 30.09.2024
Folge 21: Adieu

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Ludwig leidet, denn Hannelore wirft ihm Machtmissbrauch und Manipulation vor. Ludwigs Rechtfertigungsversuche prallen an ihr ab. „Ich gehe!“, eröffnet Hannelore schließlich Carsten. Die Umstände, unter denen sie an ihren neuen Job gekommen ist, sind einfach unerträglich für sie. Carsten versucht, Hannelore umzustimmen.

