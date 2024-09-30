Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße
Staffel 24Folge 22vom 30.09.2024
Folge 22: Herzschlag

29 Min.Ab 12

Erich wird heute aus dem künstlichen Koma geholt. Als er endlich die Augen wieder aufschlägt, konfrontiert der Professor den benommenen Patienten mit der Wahrheit: „Sie hatten einen Herzinfarkt und sind operiert worden!“ Trotz aller Tragik ist Helga überglücklich, denn Erichs Reflexe funktionieren und größere Schäden des Gehirns können die Mediziner ausschließen.

