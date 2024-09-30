Wenn du geschwiegen hättest...Jetzt kostenlos streamen
Lindenstraße
Folge 25: Wenn du geschwiegen hättest...
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Die Aufregung vor dem heutigen Prozesstag versucht Hans mit einem Kräuterschnaps herunterzuspülen. Aufgewühlt fiebert er Sarahs Aussage entgegen. Seit einer Woche hat sie nicht mehr mit ihm gesprochen. Bruno Skabowski kann Anna nicht verzeihen, dass sie ihm wochenlang die Wahrheit über den Tod seines Sohnes verschwiegen hat.
Lindenstraße
