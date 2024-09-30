Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Wie gewonnen...

ARD PlusStaffel 24Folge 31vom 30.09.2024
Wie gewonnen...

Wie gewonnen...Jetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 31: Wie gewonnen...

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Argwöhnisch beobachtet Sabrina, wie Enzo immer wieder von Nastya für Renovierungsarbeiten eingespannt wird. Der alltägliche Trubel in der Praxis macht dagegen Carsten schwer zu schaffen. Ständig wird ihm übel und er muss sogar nach Hause flüchten. Dort trifft „Käthe“ schließlich am ganzen Leib zitternd im Bett an.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen