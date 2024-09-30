Lindenstraße
Folge 39: Stiche
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Nachdem Carsten ihn auf die Gefahr aufmerksam gemacht hatte, die der kodeinhaltige Hustensaft für Sandra darstellt, fürchtet Vasily nun, seine Freundin könne erneut zu gefährlichen Substanzen greifen. Vorsorglich durchstöbert er ihre Sachen.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste