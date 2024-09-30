Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 24Folge 40vom 30.09.2024
Folge 40: Todesengel

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Professor Melchior hat keine guten Nachrichten für den herzkranken Erich. Erichs Nierenwerte sind so schlecht, dass ihm jetzt vermutlich auch noch die Dialyse bevorsteht. Die schlimmste Neuigkeit ist jedoch, dass aufgrund dieses Zustands keine Herztransplantation möglich ist. Erich ist am Boden zerstört.

