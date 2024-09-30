Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Lügen und Geheimnisse

ARD PlusStaffel 24Folge 41vom 30.09.2024
Lügen und Geheimnisse

Lügen und GeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 41: Lügen und Geheimnisse

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Andy will einfach nicht wahrhaben, dass sein Sohn einer terroristischen Gruppe angehört. Frau Roth vom Verfassungsschutz rät den Zenkers auf Konfrontation zu gehen. Sie sollen Timo ruhig sagen, dass sie seine Geschichten vom Job auf Mallorca nicht glauben. Derweil baut Timo weiterhin seinen Kontakt zu Enzo aus.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen