Lindenstraße

Folgeschäden

ARD PlusStaffel 24Folge 46vom 30.09.2024
Folgeschäden

Lindenstraße

Folge 46: Folgeschäden

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Wie sich bei Marcellas Gespräch mit Frau Roth herausstellt, war der für die Bombe verwendete Sprengstoff über einen V-Mann an die Terrorgruppe gelangt und konnte gar nicht explodieren. Dennoch konnte der Verfassungsschutz die Situation im Café George vor einer Woche nur mit der Erschießung des Unbekannten unter Kontrolle bringen. Dabei erlitt Marcella einen Streifschuss.

