Lindenstraße
Folge 49: Der letzte Wunsch
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Erich geht es immer schlechter. Er beginnt, Abschied zu nehmen. Sein Traum ist es, noch einmal angeln zu gehen – mit der ganzen Familie. Helga sucht Trost bei ihrem Klaus. Sie kann Erichs körperlichen und seelischen Verfall nur sehr schwer ertragen. Klaus steht seiner Mutter bei: „Du bist nicht allein!“ Gemeinsam planen sie für die kommende Woche einen Angelausflug zu einem See.
