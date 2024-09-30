Lindenstraße
Folge 51: Sorge
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Freudige Erwartung: Bei den Stadlers dreht sich alles um Caros Schwangerschaft. Josi ist immer noch irritiert – ihre kleine Schwester gründet eine Familie!? Und sie selbst hatte noch nie einen richtigen Zungenkuss, von Sex ganz zu schweigen, gesteht sie Caro. Ob es einen Wunschkandidaten dafür gibt? Josi verrät nichts.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste