ARD PlusStaffel 24Folge 51vom 30.09.2024
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Freudige Erwartung: Bei den Stadlers dreht sich alles um Caros Schwangerschaft. Josi ist immer noch irritiert – ihre kleine Schwester gründet eine Familie!? Und sie selbst hatte noch nie einen richtigen Zungenkuss, von Sex ganz zu schweigen, gesteht sie Caro. Ob es einen Wunschkandidaten dafür gibt? Josi verrät nichts.

