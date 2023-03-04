Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 04.03.2023: Episode 10
45 Min.Folge vom 04.03.2023Ab 12
In Mike Boons Bezirk dürfen nur Hirsche mit einer Geweihspanne von mindestens 33 Zentimetern gejagt werden. Die Paarhufer brauchen für gewöhnlich drei bis vier Jahre, um diese Größe zu erreichen. Leider nehmen sich nicht alle Schützen ausreichend Zeit, die Tiere genau zu prüfen, bevor sie abdrücken. Deshalb spricht der texanische Wildhüter im „Lone Star State“ eine Verwarnung aus. Mallory Mitchell legt unterdessen einem mutmaßlichen Missetäter Handschellen an. Denn gegen den Mann liegt im US-Bundesstaat Georgia ein Haftbefehl wegen Einbruchs vor.
