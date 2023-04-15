Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 15.04.2023: Episode 15
41 Min.Folge vom 15.04.2023Ab 6
Allison Hatten nimmt auf dem Amistad-Stausee ein Boot ins Schlepptau, das zu sinken droht. Zum Glück ist die Jagdaufseherin im US-Bundesstaat Texas rechtzeitig zur Stelle, bevor das Wasserfahrzeug vom Wind noch weiter abgetrieben wird. Denn es sind auch Kinder mit an Bord. Nathan Skeen und Todd Long gehen unterdessen der Beschwerde eines Landbesitzers nach. Zwei High-School-Jungs haben angeblich auf dessen Privatgelände geangelt. Und Jeremy Lindsey bekommt es in dieser Folge von „Lone Star Law“ mit einer Gruppe von alkoholisierten Jugendlichen zu tun.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.