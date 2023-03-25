Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 25.03.2023: Episode 13
45 Min.
Colby Hensz und Cody Levy unterstützen in Texas die Küstenwache. Denn im „Isla Blanca Park“ wurde ein Grenzübertritt gemeldet. Das Duo bekommt es dort mit Schleusern und illegalen Einwanderern zu tun. Chris Amthor sieht unterdessen im Crockett County nach dem Rechten. Einige Landbesitzer generieren in der Region Einkünfte, indem sie anderen Personen die Jagd auf ihrem Grund und Boden erlauben. Aber dabei müssen alle die gesetzlichen Vorschriften beachten. Und Kathleen Stuman kümmert sich mit ihrem Kollegen an einer Unfallstelle um eine verletzte Frau.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
