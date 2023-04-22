Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAX
41 Min. Ab 6

Ein tollwütiger Waschbär im Garten könnte gefährlich werden, deshalb verfrachtet Dusty Jansky den Vierbeiner in einen Käfig und benachrichtigt die Kollegen vom Tierschutz. Jeremy und Mallory Lindsay sehen unterdessen am Lake Allen Henry nach dem Rechten. Auf dem rund elf Quadratkilometer großen Stausee kommt es immer wieder zu Bootsunfällen. Und Justin Eddins bekommt es in dieser Folge von „Lone Star Law“ mit einem Einsiedler zu tun. Der Mann lebt offenbar in einem Zelt im Wald und versorgt sich beim Angeln an einem nahe gelegenen Teich mit Nahrung.

