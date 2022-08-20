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Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Episode 8

DMAXFolge vom 20.08.2022
Episode 8

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Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge vom 20.08.2022: Episode 8

44 Min.Folge vom 20.08.2022Ab 12

Ein Hirsch steckt in einer Wildschweinfalle fest. Randolph McGhee versucht das Tier mit einer Zange aus dem Drahtkäfig zu befreien, bevor es sich darin verletzt. Angel Miller trifft sich unterdessen mit ihrer neuen Arbeitskollegin. Hannah Scarbrough hat früher bei der Polizei gearbeitet. Die beiden Wildhüter:innen sind einem Verdächtigen auf den Fersen, der in Tarnkleidung mit einer Schusswaffe auf einem Privatgrundstück gefilmt wurde. Als die texanischen Jagdaufseher:innen den Missetäter zur Rede stellen, verstrickt sich der Mann in Widersprüche.

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