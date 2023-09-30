Wie gewonnen, so zerronnenJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 13: Wie gewonnen, so zerronnen
47 Min.Folge vom 30.09.2023Ab 12
Magnum ist völlig perplex, als er erfährt, dass der reiche, aber zwielichtige Playboy Wilson McLeish ihm sein Vermögen vermacht hat. Allerdings ist das Erbe an eine Bedingung geknüpft: Magnum muss sofort das Anwesen von Robin Masters verlassen und auf die Plantage von McLeish umziehen. Der Privatdetektiv packt beschwingt seine Sachen und siedelt um, aber auf der Plantage lauert eine tödliche Gefahr auf ihn ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH