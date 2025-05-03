Magnum
Folge 8: Higgins' alte Liebe
Folge vom 03.05.2025
Higgins tritt bei einem Fechtturnier an und sein erster Kontrahent ist ausgerechnet sein Erzfeind William Troubshaw, der ihm einst seine große Liebe ausgespannt hat. Der jahrelange Streit findet ein jähes Ende, als der Gegner bereits beim ersten Treffer tot zusammenbricht. Higgins wird des Mordes angeklagt. Nur Magnum ist davon überzeugt, dass seinem Freund eine Falle gestellt wurde - und so macht er sich auf die Suche nach dem wahren Täter ...
