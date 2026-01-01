Magnum
Folge 5: Alte Waffenbrüder
47 Min.Ab 12
Bei einem Rundflug werden Higgins und TC samt Helikopter gekidnappt. Die Gangster zwingen TC, sie zum schwer bewachten Halawa Gefängnis zu fliegen, wo sie den Waffenschmuggler Lyden befreien. Anschließend fliegen sie auf eine unbewohnte Insel, auf der sie TC und Higgins gefangen halten. Lyden möchte sich an Magnum rächen, der einst seine schmutzigen Waffengeschäfte aufgedeckt hat. Nun braucht er nur darauf zu warten, dass Magnum kommt, um seine beiden Freunde zu befreien ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH