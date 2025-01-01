Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Ein Vater sucht seinen Sohn

NBCUniversalStaffel 3Folge 9
Ein Vater sucht seinen Sohn

Magnum

Folge 9: Ein Vater sucht seinen Sohn

47 Min.Ab 12

Magnum und Higgins haben einen neuen Freund - den pensionierten Ringer Earl. Der einzige Wunsch den Earl noch hat, ist, seinen Sohn wiederfinden, den er seit dreißig Jahren nicht mehr gesehen hat. Und so macht sich Magnum auf die Suche. Als er glaubt, den richtigen Mann gefunden zu haben, behauptet dieser jedoch, dass sein Vater zwei Jahre zuvor gestorben sei.

