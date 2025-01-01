Magnum
Folge 20: Zwei auf einen Schlag
47 Min.Ab 12
Magnum untersucht die spektakuläre Bruchlandung eines Vietnam-Veterans. Sam Hunter, der Pilot, glaubt nämlich nicht an einen Fehler von seiner Seite. Magnum stellt fest, dass nicht nur Mr. Sato, der wohlhabende Eigentümer des Flugzeuges, ein gesteigertes Interesse an dem Wrack hat ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Magnum
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH