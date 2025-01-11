Magnum
Folge 16: Die perfekte Täuschung
47 Min.Folge vom 11.01.2025Ab 12
Eine nette ältere Dame will auf Robin Masters' Besitz angeblich in Ruhe ein Buch über Vogelkunde schreiben. Magnum entdeckt jedoch, dass die angebliche Ex-Lehrerin des Hausherrn eine KGB-Agentin mit tödlichem Auftrag ist. Magnum muss handeln - und zwar schnell ...
Magnum
