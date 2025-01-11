Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Familiengeschäfte

NBCUniversalStaffel 3Folge 17vom 11.01.2025
Familiengeschäfte

Folge 17: Familiengeschäfte

47 Min.Folge vom 11.01.2025Ab 12

Magnum lässt sich durch eine Scheinhochzeit mit der Nichte des Firmenpräsidenten in das Familienimperium einschleusen. Als Vize-Präsident des Unternehmens soll er den Neffen seines "Schwiegervaters" unter die Lupe nehmen. Dabei entdeckt er Ungeheuerliches ...

