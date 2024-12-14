Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Die Rache des Giftgottes

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 3vom 14.12.2024
Die Rache des Giftgottes

Die Rache des GiftgottesJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 3: Die Rache des Giftgottes

46 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12

Higgins plant eine Kunstauktion zu Gunsten eines Waisenhauses. Die schöne und reiche Catherine, die Higgins bei den Vorbereitungen unterstützt, stiftet eine wertvolle Statue von Kalai Pahoa, dem Gott des Giftes. Higgins ahnt nicht, dass diese Statue dem Antiquitätenhändler Harold Sands gestohlen wurde. Sands engagiert die Privatdetektive Rick und A.J. Simon, denen es auch gelingt auf Masters' Anwesen zu kommen. Doch die Brüder Simon haben nicht mit Magnum gerechnet ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
SAT.1 GOLD
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen