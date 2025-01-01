Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Verrat in Pearl Harbor

NBCUniversalStaffel 6Folge 10
Verrat in Pearl Harbor

Verrat in Pearl HarborJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 10: Verrat in Pearl Harbor

47 Min.Ab 12

Admiral Hawkes, der ein streng geheimes militärisches Projekt übernommen hat, ist schnell der Überzeugung, dass einer seiner Mitarbeiter als Spion tätig ist. Er engagiert Magnum, um den Maulwurf zu enttarnen. Als Magnum allerdings entdeckt, dass Hawkes Sohn Andy und dessen Verlobte Alex etwas mit dem Verrat zu tun haben, nimmt der Fall eine drastische Wendung ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen