Magnum
Folge 8: Wildwest unter Palmen
47 Min.Ab 12
Kenny Harbison und seine Schwester Lynn führen gemeinsam eine der größten Farmen auf Hawaii, doch finanziell sieht es nicht sehr rosig aus. Als eine Bande Viehdiebe einen Teil der Rinder stiehlt, sehen sie sich gezwungen, Magnum einzuschalten, der die beiden nur allzu gerne unterstützt. Nun liegt es am neuen Cowboy, den Geschwistern zu helfen, ihren Hof zu retten ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH