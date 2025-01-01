Magnum
Folge 2: England sehen und sterben (2)
43 Min.Ab 12
Magnum hat erfahren, dass sein alter Freund Geoffrey St. Clair bei einem Autounfall ums Leben kam. Seltsamerweise hat er offensichtlich Visionen, in denen er den Unfall sieht. Immer wieder wird er von neuen Eingebungen geplagt. Verwirrt geht Magnum der Sache nach und schnell wird klar: Der Autounfall war geplant, Geoffrey sollte sterben. Doch was steckt dahinter? Zusammen mit Higgins fängt er an zu recherchieren ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH