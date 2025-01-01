Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Glück im Spiel, Pech in der Liebe

NBCUniversalStaffel 6Folge 20
Folge 20: Glück im Spiel, Pech in der Liebe

46 Min.Ab 6

Die Freundschaft von T.C., Rick und Detektiv Magnum wird auf eine harte Probe gestellt, als Rick in der Lotterie 1 Million Dollar gewinnt und völlig abhebt. Zu seinem neuen Luxusleben gehört bald auch die bezaubernde Jeannie, die zusammen mit zwei Betrügern zuerst nur darauf aus ist, Rick um sein Geld zu erleichtern ...

NBCUniversal
