Glück im Spiel, Pech in der Liebe
Magnum
Folge 20: Glück im Spiel, Pech in der Liebe
46 Min.Ab 6
Die Freundschaft von T.C., Rick und Detektiv Magnum wird auf eine harte Probe gestellt, als Rick in der Lotterie 1 Million Dollar gewinnt und völlig abhebt. Zu seinem neuen Luxusleben gehört bald auch die bezaubernde Jeannie, die zusammen mit zwei Betrügern zuerst nur darauf aus ist, Rick um sein Geld zu erleichtern ...
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH