Folge 12: Der Jahrmarktsmörder
47 Min.Ab 12
Als ein Jahrmarkt auf Hawaii seine Zelte aufschlägt, versprechen sich die Bewohner jede Menge Spaß und Aufregung. Doch das Ereignis wird bald von seltsamen Unfällen überschattet. Da der Besitzer des Rummels befürchtet, sein Geschäft bald schließen zu müssen, engagiert er Thomas, der der Sache auf den Grund gehen soll. Als Artist verkleidet entdeckt Magnum auch bald, was wirklich hinter den Unfällen steckt ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH