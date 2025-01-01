Eine fast aussichtslose SituationJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 14: Eine fast aussichtslose Situation
46 Min.Ab 12
Als Magnum erfährt, dass Higgins entlassen wurde, ist er geschockt. Er nimmt die Ermittlungen auf, wie es so weit kommen konnte. Angeblich habe Higgins Geld unterschlagen und Kunstobjekte gestohlen. Als der neue Major eintrifft, und mit ihm die attraktive Ginny, ist Magnum sofort hin und weg. Doch als Ginny kurz darauf ermordet aufgefunden wird, vermutet Magnum einen Zusammenhang mit Higgins' Kündigung. Und tatsächlich entdeckt Magnum ein Netz aus Korruption und Intrigen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH