Magnum

Eine fast aussichtslose Situation

NBCUniversalStaffel 6Folge 14
Eine fast aussichtslose Situation

Eine fast aussichtslose SituationJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 14: Eine fast aussichtslose Situation

46 Min.Ab 12

Als Magnum erfährt, dass Higgins entlassen wurde, ist er geschockt. Er nimmt die Ermittlungen auf, wie es so weit kommen konnte. Angeblich habe Higgins Geld unterschlagen und Kunstobjekte gestohlen. Als der neue Major eintrifft, und mit ihm die attraktive Ginny, ist Magnum sofort hin und weg. Doch als Ginny kurz darauf ermordet aufgefunden wird, vermutet Magnum einen Zusammenhang mit Higgins' Kündigung. Und tatsächlich entdeckt Magnum ein Netz aus Korruption und Intrigen ...

