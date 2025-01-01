Magnum
Folge 1: Tod einer Komikerin (1)
43 Min.Ab 12
Eine Geschäftsreise nach Los Angeles hat weitreichende Folgen für Magnum: Der Privatdetektiv verliebt sich in die attraktive Anwältin Cynthia Farrell. Doch bevor er ihr seine Gefühle gestehen kann, muss er die Traumfrau erst einmal um juristischen Beistand bitten. Bei der Suche nach dem Mörder einer befreundeten Komikerin wird Magnum selbst zum Ziel eines Attentats ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH