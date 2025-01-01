Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Verständigungsschwierigkeiten

Staffel 7Folge 3
Verständigungsschwierigkeiten

Folge 3: Verständigungsschwierigkeiten

46 Min.Ab 12

Die berühmte Malerin Linda Andrews wird Augenzeugin eines blutigen Banküberfalles, bei dem vier Menschen sterben. Weil sie den Täter identifiziert hat, fürchtet die taube Frau nun um ihr Leben und heuert Magnum als Bodyguard an. Kurz darauf wird der Mann aus Mangel an Beweisen freigelassen und sucht nun nach Linda. Magnum bekommt alle Hände voll zu tun ...

