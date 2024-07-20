Der vierzigste GeburtstagJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 17: Der vierzigste Geburtstag
44 Min.Folge vom 20.07.2024Ab 12
Magnum erfährt von einem chinesischen Händler, dass eine dubiose Gang seine Nachbarschaft übernehmen will, um einen Waffendeal durchzuziehen. So hat Magnum neben den Vorbereitungen für seinen Geburtstag und der Suche nach seinem Glücksbringer noch ein weiteres Problem, um das er sich kümmern muss. Und just in diesem Moment begegnet er der attraktiven Lee, die auch in den Fall verstrickt zu sein scheint.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
