Im Namen der Gerechtigkeit

NBCUniversalStaffel 7Folge 18vom 27.07.2024
Folge 18: Im Namen der Gerechtigkeit

46 Min.Folge vom 27.07.2024Ab 12

Magnum bekommt einen Auftrag von einem pensionierten Polizisten aus New York. Er soll den vermissten Kevin Geiger finden. Als Finderlohn sind 20.000 Dollar ausgeschrieben. Magnum findet den Verschwundenen auch bald - der kommt allerdings bei einer Verfolgungsjagd ums Leben. Als Magnum herausfindet, was wirklich hinter Geiger und dem Auftraggeber Doheny steckt, will er ihm das Handwerk legen ...

Magnum
NBCUniversal
