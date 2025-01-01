Magnum
Folge 2: Tod einer Komikerin (2)
42 Min.Ab 12
Eine Geschäftsreise nach Los Angeles beschert Magnum eine neue Liebe - die attraktive Anwältin Cynthia Farrell. Doch dann macht die Suche nach dem Mörder einer befreundeten Komikerin Magnum selbst zum Ziel eines Attentats. Und von der Polizei, die ganz offensichtlich in den Fall von Drogenhandel und Korruption verwickelt ist, kann der Privatdetektiv ebenfalls keine Hilfe erwarten ...
