Magnum
Folge 7: Die verlorene Tochter
46 Min.Ab 12
Magnums Ex-Frau Michelle taucht plötzlich bei ihm auf, lässt ihre fünfjährige Tochter Lily in seiner Obhut und verschwindet wieder. Ermittlungen bringen zu Tage, dass hinter Michelle - der Witwe eines hawaiianischen Generals - ein Feind ihres verstorbenen Mannes her ist, der sie nun umbringen möchte. Während Magnum nun also versucht, seine Ex-Frau zu finden, wächst ihm die kleine Lily immer mehr ans Herz ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH