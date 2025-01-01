Magnum
Folge 5: Der Pokal
46 Min.Ab 12
Magnum wird zum Privatdetektiv des Jahres gewählt, und Higgins, T.C., Rick und Carol sind stolz auf ihren Freund. Die Feier nimmt ein jähes Ende, als der Franzose Jean Claude Fornier während der Laudatio auf Magnum tot zusammenbricht. Schnell steht fest, dass er vergiftet wurde. Doch wer ist der Mörder? Magnum setzt als Privatdetektiv des Jahres alles daran, dies herauszufinden.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH