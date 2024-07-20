Magnum
Folge 15: Das Schlitzohr
46 Min.Folge vom 20.07.2024Ab 12
Während Magnum von T.C. Flugunterricht bekommt, wird dieser plötzlich angeschossen. Magnum merkt schnell, dass die Kugel eigentlich für ihn bestimmt war. Kurz darauf wird er entführt, ihm gelingt allerdings die Flucht. Seine Entführer - zwei FBI-Agenten - behaupten, ihn vor dem mexikanischen Gangsterboss Valez schützen zu wollen. Die ganze Situation eskaliert, als Valez' Männer Higgins Landsitz stürmen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH