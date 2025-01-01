Magnum
Folge 22: Eine andere Welt
46 Min.Ab 12
Nach einer Schießerei liegt Magnum schwer verletzt im Koma. Auf dem Weg ins Jenseits trifft Magnums Geist seinen alten Freund Mac wieder, der erwirkt für ihn noch eine Gnadenfrist. Magnum nutzt die Zeit: Zuerst rettet er seiner Ex-Frau Michelle das Leben, dann befreit er den inhaftierten Rick. Schließlich arrangiert er, dass Higgins endlich seine Memoiren veröffentlichen kann. Bei so viel Hilfsbereitschaft gibt der Himmel Magnum noch eine Chance ...
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
