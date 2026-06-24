Major Crimes
Folge 10: Frauenhandel
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein Nachtclub steht unter dem Verdacht krimineller Machenschaften, da dort in der Vergangenheit mehrere junge Frauen spurlos verschwanden. Der jüngste Fall: die vermeintliche Entführung einer verdeckten Ermittlerin, Officer Kate Sherman. Die Detectives der "Major Crimes" setzen alles daran, die Kollegin lebend aufzufinden ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen