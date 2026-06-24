Major Crimes
Folge 2: Ein freier Tag
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 16
Der verurteilte Mörder Dante Gomez nimmt nach Absitzen seiner mehrjährigen Haftstrafe Kontakt zu Detective Sanchez auf. Dieser hat damals in seinem Fall ermittelt. Nun möchte Dante sein ursprüngliches Geständnis widerrufen und bittet Sanchez darum, ihm bei der Suche nach dem wahren Mörder zu helfen. Als sich die Ermittler der Major Crimes Division dazu durchringen, die alten Akten noch einmal durchzugehen, wird Dante ermordet.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen