Major Crimes
Folge 7: Die Spur der Katze
43 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Nach Schüssen wird die Polizei in eine Wohngegend gerufen. In einem Haus findet sie die Leichen eines älteren Ehepaars. Anscheinend hatte es vor Kurzem Besuch von seinen Enkeln. Doch von den Kindern fehlt jede Spur, genauso wie von deren Eltern. Sind sie ebenfalls Opfer eines Mordes geworden? Sind die Eltern gar die Täter?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen