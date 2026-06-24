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Major Crimes

Jane Doe

WarnerStaffel 3Folge 6vom 24.06.2026
Jane Doe

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Major Crimes

Folge 6: Jane Doe

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Die Polizei findet die Leiche einer jungen Frau. Allerdings gibt es keinerlei Hinweise auf ihre Identität. Wie sich herausstellt, lebte das Opfer auf der Straße. In einem Haus in der Nähe soll sie zudem als Hausmädchen gearbeitet haben. Dort wird im Pool die gleiche Haarspange gefunden, die auch die tote Frau trug. Die Obduktion ergibt zudem, dass die Leiche Wasser in der Lunge hat. Wurde sie im Pool ertränkt? Und von wem?

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