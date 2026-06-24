Major Crimes
Folge 14: Tödlicher Freispruch
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein erbitterter Bandenkrieg droht zu eskalieren, als ein junger Mann an einer Bushaltestelle erschossen wird. Schnell gerät ein Gangster in Verdacht, der jedoch wieder freigesprochen wird. Als auch er wenig später tot aufgefunden wird, verbrannt in einem Kofferraum, geraten diverse Personen ins Visier der Ermittler ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen