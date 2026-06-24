Major Crimes
Folge 15: Kettenreaktion
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein vermeintlich ausgeklügelter Plan endet für einen Bankräuber tödlich. Verkleidet als Nikolaus gelingt es ihm zunächst, mit dem gestohlenen Geld zu fliehen, während gleichzeitig vor der Bank ein Weihnachtsmann-Flashmob stattfindet. Doch als er wenig später tot und ohne Beute aufgefunden wird, verdichten sich die Fragen. Wer war letztlich am Raub beteiligt und wohin ist das ganze Geld verschwunden?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen