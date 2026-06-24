Major Crimes
Folge 13: Ausgespielt
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
"J-Me", ein ehemaliger Kinderstar, arbeitet an seinem Hollywood-Comeback, als er plötzlich tot aufgefunden wird. Ein Video zeigt, dass er erschlagen wurde, doch auch der identifizierte Angreifer ist nicht mehr am Leben. Wer ist der Auftraggeber, und was ist das Motiv?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen