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Major Crimes

Reingelegt

WarnerStaffel 3Folge 16vom 24.06.2026
Reingelegt

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Major Crimes

Folge 16: Reingelegt

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Bill Shapiro, ein vorbestrafter Sexualstraftäter, ist kurz davor, von einer Brücke zu springen, als ihn Flynn in letzter Minute noch beruhigen kann. Doch dann die Schreckensentdeckung: In Bills Wagen wird eine Mädchenleiche gefunden. Er beteuert, nichts mit der Tat zu tun zu haben, und auch Anzeichen einer Vergewaltigung sind nicht zu erkennen. Ist er tatsächlich unschuldig, und welche Rolle spielt dabei ein Mädchen namens Kayla?

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